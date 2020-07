La panchina della Roma comincia a scricchiolare in vista della prossima stagione, Paulo Fonseca non sta ottenendo i risultati sperati e molto probabilmente non verrà riconfermato alla guida del club capitolino. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” la dirigenza della Roma avrebbe sondato già alcuni nomi sul taccuino. Infatti il nuovo allenatore della Roma uscirà da una lista che prevede nomi come Spalletti, Pochettino, Emery, Blanc e De Rossi. Su quest’ultimo c’è da battere la concorrenza della Fiorentina.