Roma, saluto la Premier per venire da te: “Il futuro sarà luminoso” | Friedkin colpisce ancora

Il recente annuncio ha fatto impazzire di gioia tutto l’ambiente giallorosso, che adesso non vede l’ora di accogliere il nuovo arrivo proveniente direttamente da Oltremanica.

La Roma ha ancora tutto da giocarsi nella stagione attuale. In particolar modo il club capitolino è in piena corsa per un posto valevole per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, principale obiettivo stagionale della società, che dopo il ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi è sembrato più raggiungibile che mai.

Allo stesso tempo però la Magica si sta mettendo al lavoro in previsione futura, sia per quanto riguarda la rosa che per alcune altre situazioni dove bisognerà intervenire.

In una situazione di fermento assoluto però la famiglia Friedkin ha accolto con grande clamore le recenti dichiarazioni di un profilo importante proveniente dalla Premier League che piace molto ai giallorossi.

Le parole che scaldano tutto l’ambiente

Di recente Richard Hughes, direttore tecnico del Bournemouth, ha annunciato l’addio al suo attuale club al termine della stagione in corso. Il dirigente scozzese ha rilasciato le seguenti parole per salutare tifosi e società, pubblicate dalla squadra inglese sui propri canali ufficiali.

”Lavorare per l’AFC Bournemouth è sempre stato motivo di grande gioia e orgoglio per me, inizialmente rappresentando il club come giocatore e successivamente ricoprendo un ruolo di leadership calcistica. Considero ogni momento che ho trascorso qui come una benedizione. Come direttore tecnico ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di alcune delle persone più talentuose e appassionate che il calcio possa offrire. Sono trascorsi dieci anni impegnativi, divertenti e gratificanti. Il viaggio che abbiamo intrapreso come club è stato a dir poco straordinario. Il futuro sarà luminoso, ne sono sicuro vedendo quello che abbiamo costruito dentro e fuori dal campo”.

Hughes alla Roma?

Questa notizia può essere molto importante per la società giallorossa, visto che Hughes è uno dei nomi che piace di più alla famiglia Friedkin per sostituire Tiago Pinto, che ormai ha salutato la Capitale da oltre un mese. I giallorossi però devono fare in fretta se vorranno prendere il dirigente scozzese, visto che piace a tanti altri club, su tutti il Newcastle.

Non mancano comunque le alternative all’ormai ex Bournemouth. La Roma valuta sempre con grande attenzione infatti i profili di Nicolas Burdisso e soprattutto Francois Modesto, dirigente del Monza che pare essere il preferito della proprietà statunitense.