Rocchi: «La massima trasparenza del Var sarà ancora garantita»

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha parlato a “Le Iene” dopo le rivelazioni di un arbitro in merito a dei presunti scandali che coinvolge l’AIA.

«Stiamo cercando di fare del nostro meglio e di dare spiegazioni di ciò che facciamo – ha dichiarato il designatore -. Sono trasparente su tutto. Per quanto riguarda l’arbitro in attività, se ha delle prove riguardo delle decisioni poco trasparenti ce le faccia vedere. Noi facciamo vedere tutto e ammettiamo se sbagliamo. Più di così non si può fare. Continueremo a garantire la massima trasparenza del VAR».