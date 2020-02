In riferimento agli errori dell’arbitro Rocchi nella gara di Champions tra Chelsea ed Ajax, è scoppiata una vera e propria bufera attorno all’arbitro italiano. Nel mirino il rosso al difensore Blind, con Rocchi che sul fallo del difensore, non interrompe il gioco facendo continuare l’azione fino al tocco di mano in area, l’Ajax contesta dunque l’espulsione ed il rigore per non aver fermato prima l’azione. Questo episodio ha generato la mancata qualificazione dell’Ajax e l’incasso di 12 milioni di euro, cifra adesso richiesta dal club olandese come risarcimento.