«Credo che la squadra abbia fatto un’ottima stagione, poi, a causa dello stop, non ci siamo potuti salvare sul campo, ma abbiamo dato il massimo fino all’emergenza sanitaria. Personalmente sono soddisfatto, credo di aver disputato una stagione positiva. La mia squadra si è salvata, sarebbe da ipocrita non tenerne conto. Però è una situazione molto particolare da commentare, non vorrei essere nei panni delle società negli ultimi quattro posti.

Spero sia un futuro roseo anche se, al momento, questa crisi economica post Covid non ci lascia ben sperare. É ancora tutto fermo, mi auguro di trovare la giusta soluzione». Queste le parole di Giuseppe Faiello, calciatore del Roccella intervenuto ai microfoni di “Notiziariocalcio.com”.