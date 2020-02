«Futuro? Penso domenica dopo domenica a giocare, quest’anno ho avuto la fortuna di giocare tante partite con continuità, per questo sono sceso di categoria. L’idea di calcio, palla a terra e possesso, del mister Pagana mi piace. Gara più sentita? La partita col Palermo è stata la più sentita, giocare con squadra di grande storia, non capita tutti i giorni: è stata una giornata fantastica». Queste le parole di Nicolas Rizzo, trequartista dell’Acireale, rilasciate ai microfoni di “Tuttoilcalcioinunclick” in merito alla gara con il Palermo.