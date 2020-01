La Champions League è sicuramente la competizione calcistica più affascinante in Europa, ma presto potrebbe cambiare format. Infatti secondo quanto riporta il quotidiano inglese “Times” nel 2024 potrebbe esserci una nuova riforma che aggiungerebbe un girone in più alla competizione attuale. Ovvero le squadre che si qualificano ai quarti di finale della competizione verrebbero divise in 2 gironi, le prime 2 qualificate dei 2 giorni, andrebbe a giocare le finali.