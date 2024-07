Ritiro Palermo: tre amichevoli in programma a Livigno

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il programma delle amichevoli dei rosanero in vista del ritiro a Livigno.

Mercoledì 3 luglio il Palermo si radunerà in provincia di Brescia per tre giorni di test a porte chiuse prima del trasferimento a Livigno, sede del prossimo ritiro estivo che inizierà ufficialmente domenica 7 luglio.

I rosanero lavoreranno sul campo del Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda fino a sabato 20 luglio e durante la preparazione in Valtellina disputeranno tre amichevoli.

Il primo test è in programma sabato 13 luglio alle ore 15.00 contro la Rappresentativa LND Sondrio. Le altre due gare sono previste mercoledì 17 e sabato 20 luglio (squadre avversarie e orari in via di definizione).