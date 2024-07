Secondo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo.

La squadra di Dionisi è scesa in campo alle 9.30 per svolgere la seduta mattutina, incentrata sui movimenti in ogni ruolo difesa, centrocampo e attacco.

A margine dell’allenamento Mirko Pigliacelli si è intrattenuto qualche istante con i tifosi presenti sulle tribune.

Ecco una clip:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)