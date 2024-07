Ritiro Palermo, quarto giorno a Livigno: partitella 9 contro 9, Aurelio e Soleri lavorano a parte (VIDEO)

Al via il quarto giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. I rosanero sono scesi in campo al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda per la seduta mattutina.

Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio non si allenano con il resto del gruppo. Entrambi sono in campo e svolgono un lavoro personalizzato.

Inizia una partitella a tema 9 contro 9. Lo scopo è quello di completare otto passaggi consecutivi per fare punto, massimo tre tocchi.