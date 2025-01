Risse pre-derby: perquisizioni e Daspo per ultras di Juve e Torino

Come riportato da Calcioefinanza.it, questa mattina la Polizia di Stato di Torino ha eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Torino, 23 perquisizioni personali e domiciliari a carico di ultras della Juventus e del Torino. Gli individui segnalati, sono indagati per rissa, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e travisamento, a seguito della rissa verificatasi prima del derby dello scorso 9 novembre, con oltre 100 tifosi che si sono fronteggiati utilizzando anche mazze, bastoni, cinture, coltelli ed artifici esplodenti.

Adottati dal Questore di Torino 43 provvedimenti Daspo e avviate le procedure per l’aggravamento di altri 20 provvedimenti interdittivi già emessi, in passato, per analoghe condotte.