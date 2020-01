Violentissima rissa con un morto e quattro feriti. Secondo quanto riporta “Ondanews.it” i protagonisti sarebbero due gruppi di tifosi di due squadre di calcio di Eccellenza Lucana, la Vultur Rionero e il Melfi. I due gruppi di tifoserie si sarebbero ritrovati verso ora di pranzo nei pressi dell’area di servizio. Per cause ancora in fase di accertamento, è nata una rissa che ha causato la morte di un tifoso, 33enne di Rionero in Vulture, ed il ferimento di altri quattro. L’uomo ferito in modo mortale sarebbe stato investito, ma anche su questo sono in corso accertamenti. Sul posto le Forze dell’Ordine.