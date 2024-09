Rissa al Renzo Barbera per Palermo-Cosenza. Emessi 6 Daspo, ci sono due minori

Il Questore di Palermo ha emesso provvedimenti di Daspo nei confronti di sei tifosi, inclusi due minorenni, in seguito a una violenta rissa avvenuta il 1° settembre 2024 nei pressi dello stadio Renzo Barbera, prima della partita Palermo-Cosenza, valevole per il 4° turno del campionato di Serie B. L’episodio si è verificato intorno alle 18:30, quando alcuni ultras appartenenti a due gruppi di tifoseria organizzata si sono scontrati nell’area chiamata “Villaggio Gastronomico”, situata in Piazza Giovanni Paolo XXIII.

Durante la rissa, i contendenti hanno utilizzato oggetti contundenti come bottiglie di vetro, cinture e bastoni, causando diverse ferite. Le indagini, condotte grazie all’analisi delle immagini raccolte, hanno identificato sei individui coinvolti, che ora sono indagati per rissa. Il provvedimento di Daspo prevede un divieto che va da un anno per i minorenni fino a due o tre anni per gli adulti coinvolti.

Con questi, il numero totale di Daspo emessi dall’inizio dell’anno sale a 45, sei dei quali nei confronti di minorenni.