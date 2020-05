Pantaleo Corvino, navigato dirigente del calcio italiano, parlando a ‘Domenica Sport’ su Rai Radio1 ha espresso chiaramente la sua opinione sulla ripresa dei campionati dopo l’emergenza Coronavirus: «Adesso bisogna tornare a giocare. Spero che il campionato di Serie A e pure tutti gli altri ripartano quanto prima, perché non ne possiamo più del calcio parlato. Abbiamo dovuto fronteggiare una pandemia inaspettata, che nessuno sapeva come affrontare al meglio, ma abbiamo avuto gente capace di gestire la situazione, anche se in maniera un po’ confusa come è logico in casi di questo tipo. Ora il pallone riparta come tutte le imprese: per quanto consapevoli del rischio, si deve tornare a quella che non sarà più la vecchia normalità. E’ necessario per evitare strascichi e situazioni problematiche»