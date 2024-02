Rinnovo lontanissimo, via per 5 milioni: così il Palermo perde il suo leader

Firma lontanissima. Il rinnovo non è ancora arrivato, e il Palermo può perdere il suo leader per 5 milioni di euro.

Il Palermo prosegue la sua cavalcata verso la Serie A, e lo fa grazie ai suoi leader tecnici. Uno su tutti, arrivato in Sicilia in punta di piedi, sta trascinando i rosanero verso la vetta e le zone di accesso diretto alla Serie A. Dopo avere attirato le attenzioni di tanti estimatori, la sua avventura a Palermo però potrebbe anche essere giunta al termine.

Lo dicono le fredde date di scadenza del contratto. Il giocatore, diventato un imprescindibile e fedelissimo di Corini, non ha ancora rinnovato e non sarebbe ancora stata presentata un’offerta ufficiale. Diverse squadre di Serie A, pronte ad accaparrarselo, hanno già tentato di soffiare al Palermo il giocatore, e se questo non dovesse rinnovare il club potrebbe perderlo anche a parametro zero il prossimo anno.

I dirigenti stanno studiando le prossime mosse da fare, per tentare di convincerlo a rimanere e a porre la firma su un rinnovo di contratto. Intanto prosegue la sua stagione a suon di prestazioni sontuose e gol improntati.

Palermo, rinnovo di contratto cruciale per la Serie A

Secondo solo a Brunori per gol segnati, Segre è diventato uno degli uomini più importanti del Palermo anche in fase realizzativi. Sono 7 reti, di cui 6 di testa – migliore della categoria tra i centrocampisti – i gol fatti; oltre a segnare il tabellino Segre è diventato un leader dello spogliatoio, e l’uomo da cui iniziare un nuovo percorso in Serie A.

La volontà di Jacopo Segre è quella di arrivare nella massima categoria con la maglia rosanero, ma per farlo la società dovrà proporre un rinnovo di contratto importante. Il suo attuale contratto scade infatti nel 2025, e il prossimo anno il club potrebbe cadere sotto i colpi

Jacopo Segre, via da Palermo per 5 milioni

Secondo quanto si apprende, la valutazione del giocatore si aggirerebbe adesso intorno ai 5 milioni di euro. Una cifra per la quale in estate il Palermo si potrebbe sedere a trattare. Il giocatore infatti, nonostante ci sia la volontà di rinnovare il contratto – soprattutto in caso di adeguamento e promozione in Serie A – potrebbe partire a parametro zero la prossima estate. Già a gennaio la Salernitana si era interessata al centrocampista, ricevendo un secco “no” da parte della società.

Nelle scorse settimane Il Giornale di Sicilia ha evidenziato la centralità di Jacopo Segre nel gioco di Corini, e nella rincorsa alla promozione diretta, inoltre il City Group pare si stia attivando per blindarlo, e puntare su di lui anche il prossimo anno.