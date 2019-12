L’attaccante del Palermo, Gianni Ricciardo, è intervenuto a margine dello spettacolo di beneficenza al Teatro Massimo organizzato in occasione della partnership siglata con la Maredolce Onlus di Ficarra e Picone. Ecco le sue parole: «Emozioni che vivo? Sono indescrivibili ed immense. Quando fai gol e vedi la gente emozionarsi è immenso. Mi ha colpito l’amore della gente per questi colori. Nostro segreto? Abbiamo avuto poco tempo. Siamo partiti in ritardo e ci siamo amalgamati. La società ha scelto bene ma spettiamo la fine del campionato. Siamo sulla strada giusta. Vice bomber? Non lo so basta raggiungere l’obiettivo».