“Le istanze che presentiamo noi scienziati scontano dei compromessi al ribasso che non riescono a gestire questa situazione. Riapertura delle scuole? Una follia con 20mila casi al giorno Come si può pensare di rimettere in moto milioni di italiani? Le aule, ha continuato, andrebbero riaperte solo quando si avranno poche migliaia di casi e si sarà di nuovo in grado di tracciare e testare. Dobbiamo vaccinare almeno 20 milioni di italiani entro l’estate, facendo le iniezioni nelle palestre, nei palasport, nelle fiere”.

Queste le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute, ai microfoni di “Il Messaggero” in merito all’emergenza Coronavirus