L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul boom di contagi in Rsa e case di riposo.

In ogni angolo dell’Isola, da Palermo a Catania, da Messina a Ragusa, ci sono focolai nelle case di riposo e nelle residenze assistenziali. Il virus è tornato anche nell’Oasi di Troina, dove si contano 32 positivi.





Il focolaio più esteso è nel capoluogo, quello dell’Istituto geriatrico siciliano di via Messina Marine dove ci sono un’ottantina di positivi tra ospiti e dipendenti. «La situazione di criticità resta elevata – sostiene Michele Morello, responsabile terzo settore per la Fp Cgil Palermo – Chiediamo di conoscere quale sia oggi la situazione del personale in servizio e come si intende procedere alla sostituzione di infermieri e operatori sanitari, assenti per malattia».