L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui controlli anti-Covid 19 nelle scuole.

Obiettivo 20mila tamponi per non chiudere le scuole. L’Asp ha annunciato che da martedì a Palermo ci saranno 6 nuove unità Usca per i controlli in scuole dell’infanzia, elementari e medie. Si tratta di 60mila alunni, 7mila docenti e 1700 dipendenti Ata divisi in 74 strutture.





L’obiettivo del commissario per l’emergenza nel Palermitano Renato Costa, è di riuscire a sottoporre a tampone almeno 20mila persone, più o meno il 30 per cento.