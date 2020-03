L’edizione odierna de “La Repubblica” analizza il momento del Palermo, alle prese con le precauzioni per il Coronavirus. Il club ha già sperimentato il protocollo previsto dalla Federazione medico sportiva italiana, iniziando gli allenamenti a porte chiuse al “Barbera”. A proposito del pericolo, resta in vigore l’indicazione ai giocatori rosanero di non lasciare la città ed evitare che i parenti dei calciatori che arrivano dalle zone del nord facciano visita in città. I rosanero proseguiranno la preparazione blindati all’interno dell’impianto di viale del Fante fino alla fine della prossima settimana. Tutti gli ambienti dello stadio saranno sanificati quotidianamente. Per sicurezza i giocatori si cambiano divisi in due spogliatoi diversi per evitare che nell’eventualità anche di una semplice influenza possa esserci un contagio in un periodo della stagione delicato anche fuori dall’emergenza coronavirus. La sosta prolungata a causa dell’allarme Coronavirus potrebbe allentare la tensione della corsa promozione col Savoia. Pergolizzi e i suoi giocatori attendono l’ufficializzazione del nuovo calendario. Una sosta così lunga rischia di livellare eventuali vantaggi per chi è al comando e conseguenti pressioni per chi è costretto a inseguire. Un nuovo campionato nel campionato che vedrà, però, pur sempre sette punti di vantaggio fra Palermo e Savoia.