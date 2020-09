L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul piano della Regione per contrastare il Covid-19. L’obiettivo è accorciare i tempi di attesa per i risultati dei test per non allungare la lista dei contagi o ingolfare il pronto soccorso. Acquistati 2 milioni di tamponi rapidi «Ci permetteranno anche di attuare eventuali azioni veloci di contenimento, come uno screening di massa in un territorio colpito dal Covid», annuncia l’assessore alla Salute Ruggero Razza. I primi potrebbero arrivare venerdì.