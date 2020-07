L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Le terapie intensive sono vuote e per il secondo giorno di fila nessun positivo. Sono solo 7 i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati negli ospedali siciliani. «Le terapie intensive svuotate e il calo dei ricoveri dimostrano che il virus sta circolando pochissimo in Sicilia e con una carica virale bassa» , ragiona Antonio Cascio, direttore dell’unità di Malattie infettive del Policlinico di Palermo.