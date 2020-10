L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul nuovo pensiero di Nello Musumeci, governatore della Sicilia. Falco in primavera, pronto ad invocare pieni poteri per sé e l’esercito in strada, in autunno il presidente si è riscoperto colomba perché le previsioni sull’economia sono fosche e il pressing degli imprenditori è più alto.

Il governatore predica prudenza ma rivendica il ruolo di difensore delle imprese.





«A questo punto – osservano nell’entourage di Musumeci – saranno determinanti i dati dei contagi dei prossimi giorni. Se ci fosse un ulteriore balzo in avanti non si potrebbe più resistere alla chiusura. La nostra politica, però, al momento resta la linea della prudenza».