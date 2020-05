L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla possibile riapertura di alcuni esercizi in Sicilia. Musumeci ha chiesto di anticipare già alla prossima settimana l’apertura di alcune attività come parrucchieri, barbieri, centri di estetica e negozi al dettaglio. Sul fronte dei parrucchieri e barbieri, allo studio ci sono alcune limitazioni: ad esempio l’obbligo di prenotazione, la possibilità di avere un solo cliente alla volta dentro il salone e il divieto di fare manicure e tagli di barba per evitare contatti troppo ravvicinati. Sul fronte dei ristoranti e dei bar, si attendono le linee guida dal ministero, ma di certo ci saranno distanza obbligatoria tra i tavoli e ingressi contingentati nei locali.