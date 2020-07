Repubblica: "Sicilia. Il caso. Regione, i soldi promessi restano nei cassetti"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Finanziaria attuata dalla Regione. Ad oggi non è stato speso un euro, con imprese, famiglie, comuni e comparto turistico che attendono da maggio aiuti per 800 milioni di euro. Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano continua a ribadire di «non aver ricevuto alcuna proposta di spesa da parte del governo Musumeci ». Del pacchetto da 800 milioni la giunta ha approvato una riprogrammazione solo per metà, 400 milioni di euro. Soldi che serviranno per acquistare materiale per la didattica a distanza ( 15 milioni), per potenziare le sedi delle scuole (25 milioni), per combattere la dispersione scolastica ( 20 milioni), per aiuti alle imprese (255 milioni, dei quali 80,5 passeranno dall’Irfis e 40 dalla Crias), per il sostegno dei noleggiatori con conducente (10 milioni) e per il turismo (75 milioni).