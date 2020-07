L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. I numeri complessivi non fanno ben sperare, tanto da far dire al governatore Nello Musumeci che «non ci sentiamo di escludere nuove misure restrittive nei prossimi giorni». Il ” contagio 0″ del cluster catanese sarebbe avvenuto qualche settimana fa durante un corso di formazione. Lì un uomo di Misterbianco, vicino alla comunità evangelica, è entrato in contattato con un professionista proveniente dal Nord Italia, poi risultato positivo. «Quello che notiamo — osserva Antonio Cascio, direttore dell’unità di Malattie infettive del Policlinico di Palermo — è che il virus circola, ma a bassa intensità».