L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla parziale riapertura degli stadi di Serie A. Mille persone sono poche, se si pensa agli stadi più importanti, ma comunque tutte dovranno rispettare le misure di sicurezza, con mascherina, distanziamento e igiene delle mani. I ministri fanno sapere che si lavorerà per applicare misure simili anche in B e Serie C. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, spiega. «L’apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia — ha detto — ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso».