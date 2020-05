L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sulla situazione interna della Roma, società che vede un bilancio in rosso e colui che negli ultimi mesi si era dimostrato particolarmente interessato all’acquisto della società, Friedkin, sparito. L’emergenza Coronavirus ha di certo contribuito a far saltare, almeno alle condizioni imposte tra l’autunno e l’inverno, la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin. L’ultimo contatto risale alla settimana prima del lockdown, poi nulla. Il motivo è legato alla crisi che ha colpito i settori delle automotive, entertainment e turismo di lusso, i tre pilastri sui quali ha costruito il proprio impero. In attesa di novità in merito alla ripresa del campionato, non si esclude la possibilità che la trattativa possa aprirsi nuovamente visto che l’interesse di Friedkin era concreto.

I conti della società giallorossa in merito all’ultima trimestrale sono preoccupanti, dall’indebitamento di 278 milioni alle perdite, stimate in forte rialzo al 30 giugno. Pallotta ha già versato 89 milioni di quell’aumento di capitale da 150 deliberato in autunno. Per tale motivo, molti pezzi pregiati della rosa potrebbero partire, Zaniolo e Pellegrini su tutti. Sarà importante anche vendere i 15 giocatori in esubero: Under e l’ex rosanero Pastore soprattutto.