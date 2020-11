L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Paganese.

Boscaglia si aspetta la prima vittoria casalinga. Per i rosa sarà la prima di cinque partite consecutive da giocare al “Barbera”. Si rivedranno Luperini e Silipo. Si aggiunge anche il recupero lampo di Saraniti.





Guardare la classifica adesso non serve: il Palermo ha tre partite in meno rispetto alle altre e solamente adesso sta prendendo consapevolezza nei suoi mezzi. In avanti Floriano giocherà dal primo minuto sulla linea dei trequartisti con Kanoute e Rauti alle spalle di Saraniti, con Lucca pronto a dare il cambio al compagno nel ruolo di unica punta. In difesa Crivello torna in campo dal primo minuto a sinistra nel ruolo di terzino a completare il reparto con Palazzi e Marconi in mezzo e Almici sulla fascia

opposta.