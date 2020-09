L’edizione odierna di “Repubblica” parla della reazione dei nuovi proprietari della Roma in seguito al madornale errore Diawara che ha decretato la sconfitta a tavolino contro il Verona.

Ieri Guido Fienga, ceo della Roma, ha accettato le dimissioni del segretario Leo Longo, il responsabile della segreteria sportiva. Longo sarà presto il nuovo direttore generale proprio del Verona, il club che ha beneficiato del suo errore. Ma i più arrabbiati erano certamente Dan e Ryan Friedkin: nulla trapela dalle stanze di Trigoria in cui passano le giornate studiando documenti e intrattenendo conference call. Ma hanno chiesto di ricostruire nel dettaglio l’errore e chiunque ne sia stato responsabile. E nella trafila rientrano certamente anche il team manager Gombar e i dirigenti dell’area sportiva Zubiria e De Sanctis, che in passato hanno lavorato anche come team manager – scrive il quotidiano -.