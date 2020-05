L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Serie A in bilico. Oggi si deciderà se aprire i centri sportivi ai giocatori. Tuttavia, mercoledì, il nuovo decreto del premier Conte potrebbe chiudere il campionato su input del comitato scientifico. La Lega di Serie A ha già allo studio 3 nuove ipotesi di calendario. Il più estremo con ripartenza al 24 giugno sacrificando la Coppa Italia (non una soluzione a costo zero, visto che la Rai ne detiene i diritti) e con 2 sole retrocessioni. La Figc tiene viva l’ipotesi ancora più estrema di decidere la stagione con playoff e playout per non tardare il via al campionato 2020/21. Emerge l’inquietudine dei calciatori, divisi dalle differenze di ingaggio e tutele, ma uniti dalla preoccupazione per la propria salute.