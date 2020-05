L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’avanzata dei nuovi poveri. Soltanto nel periodo che va dal 9 al 24 aprile 2020, rispetto al periodo pre-emergenza, cioè gennaio-febbraio, la Caritas ha visto l’arrivo, nei suoi centri di ascolto, di 38.580 persone bisognose di aiuto. Il 105 per cento in più rispetto alle settimane prima del lockdown.

«Ai poveri che già affollavano i nostri centri, si è aggiunto un nuovo esercito di indigenti», spiega Federica De Lauso, del centro studi Caritas, che ha curato la ricerca. «Chi sono? Italiani e stranieri che avevano in gran parte occupazioni precarie e stagionali, piccoli commercianti, operai edili, collaboratrici domestiche, anziani, persone magari già disoccupate che cercavano di sopravvivere con lavori saltuari. E poi nomadi, giostrai, circensi».