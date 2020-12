L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul vaccino anti-Covid 19 in Sicilia.

Un mini-esercito di 345 vaccinatori per somministrare 129 mila dosi di vaccino in 15 giorni. La sanità siciliana scalda i motori per la più grande campagna vaccinale della storia.





La Regione ha stimato un target iniziale di 141.084 persone ma riceverà dosi di vaccino Pfizer, il primo ad arrivare, pari al 90 per cento, ovvero 129.609.