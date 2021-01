L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle possibilità di promozione del Palermo.

C’è un gruppo di giocatori del Palermo che ha vinto il campionato di serie D nella stagione scorsa e che alla vigilia dell’ultima partita del girone d’andata per larga parte costituisce già lo zoccolo duro della squadra di Boscaglia in questa – scrive il quotidiano. Dei tredici calciatori di Pergolizzi, solamente il secondo portiere Fallani e il difensore Marong non hanno giocato nemmeno un minuto. Fra gli altri undici reduci dalla D il meno impiegato, il terzino destro ventenne Doda, ha messo insieme tre presenze.





Portiere e capitano a parte, in ordine di presenze, hanno già dato il loro contributo da usato sicuro i reduci Lucca, Accardi, Crivello, Floriano, Silipo, Martin, Lancini, Peretti e Doda.