L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla stretta anti-stazionamento a Palermo.

Sarà in vigore da oggi, dalle 16 alle 22, e fino al 3 dicembre. Vietato sostare su panchine o gradini ma anche in piedi se non per fare le code nei negozi aperti.





A Mondello il bar Renato si prepara a un ulteriore calo degli affari. «Lavoriamo già la metà, ma se questo serve per contenere l’avanzare del virus ci adeguiamo » dice Renato Amorosi.