L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento del Palermo.

Tempi ristretti e ritmi serrati. In un mese esatto a partire da oggi i rosanero scenderanno in campo otto volte fra recuperi e normali giornate di campionato.





Per il tecnico Boscaglia è un destino che si ripete. Due anni fa, sulla panchina della Virtus Entella, fu costretto a inseguire le altre, in una stagione che si rivelò trionfale con la vittoria del girone A all’ultima giornata e la promozione in B.