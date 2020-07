L’edizione odierna de la “Repubblica”, si sofferma sulla questione Tari per quanto riguarda il Comune di Palermo. L’idea del Comune è quella di aiutare le attività che hanno sofferto di più e di far pagare chi ha continuato a lavorare durante i mesi di chiusura, dai supermercati alle farmacie. «Molti commercianti e ristoratori hanno chiesto la moratoria della prima rata ma ancora adesso non sono nelle condizioni di pagare – dice il presidente di Fipe Confcommercio Antonio Cottone – chiediamo con forza all’amministrazione non soltanto di azzerare Tari e Tosap per i tre mesi di chiusura ma di prolungare l’esenzione a tutto il 2020». Il tasso di morosità, ovvero coloro i quali non pagano la tassa, è altissimo tra ristoranti, pizzerie, pub: sfiora l’ 80 per cento e abbraccia tutti i quartieri. Il Comune aveva predisposto un nuovo regolamento che prevede sanzioni per chi non si mette in regola, ma il Covid ha bloccato tutto. Intanto a maggio, con una delibera votata dal Consiglio comunale, l’aula ha bloccato le tariffe per tutto il 2020: la Rap aveva già presentato un piano per chiedere l’aumento della tassa di 30 milioni per pagare i viaggi della spazzatura.