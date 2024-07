Repubblica Palermo: “Ritorno a Manchester. Rosa nella tana del City per prepararsi al via”

L’edizione odierna de “La Repubblica Palermo” si sofferma sulla seconda parte di ritiro dei rosanero a Manchester.

Il Palermo approda a Manchester, segnando l’inizio del secondo capitolo di una storia ancora tutta da vivere e scrivere. La squadra rosanero è atterrata in Inghilterra, nella sede centrale del City Football Group, il cuore pulsante della holding dello sceicco Mansour. Dopo circa due settimane di ritiro a Livigno e 48 ore di riposo concesse dall’allenatore Dionisi per recuperare le energie mentali e fisiche dopo la vittoria contro il Monza, il Palermo è pronto per nuove sfide.

Preparazione e Tattiche

La squadra ha mostrato segnali positivi durante l’ultimo test contro la formazione di Nesta: gioco stretto e veloce, maggiore coinvolgimento degli esterni e compattezza difensiva. Questi elementi dovranno essere affinati e integrati nei diktat da seguire all’Etihad Campus, accanto ai campioni del City, una delle formazioni più forti al mondo. Questo ritorno a Manchester, dopo due stagioni e altrettanti tentativi falliti di raggiungere la Serie A, rappresenta un’opportunità per crescere e migliorare.

Cambiamenti e Obiettivi

Rispetto al settembre 2022, il Palermo ha subito diverse trasformazioni. Corini non è più alla guida della squadra, De Sanctis ha sostituito Rinaudo come direttore sportivo e sono cambiati anche alcuni giocatori. Tuttavia, il progetto e l’obiettivo rimangono gli stessi: crescere e vincere. Il Palermo sfrutterà il contatto con i Cityzens e le avanzatissime strutture e tecnologie dell’Academy per prepararsi alla prossima stagione, che inizierà il 16 agosto con la gara inaugurale della Serie B contro il Brescia al “Rigamonti”.

Amichevoli e Preparazione

Il programma di preparazione prevede diverse amichevoli. Venerdì, il Palermo affronterà il Leicester a Chesterfield, in una sfida dal sapore di Premier League, mentre il 3 agosto sarà la volta dell’Oxford al Kassam Stadium. Tra i convocati ci saranno Lund, ricaricato dalla sosta post Copa America, e Nedelcearu, che due anni fa aveva saltato la visita ai “cugini” a causa della convocazione in nazionale.

Mercato e Nuovi Arrivi

Il mercato estivo del Palermo è in pieno fermento. L’accordo per l’acquisto definitivo di Pierozzi dalla Fiorentina è stato raggiunto, con un costo leggermente superiore al milione di euro e una percentuale sulla rivendita destinata ai viola. Anche per Blin a centrocampo, tutto è stato definito grazie all’intervento del direttore sportivo dopo l’infortunio di Segre. Tuttavia, nel centrocampo rosanero ci sono ancora molti nomi, tra cui Martegani e l’apprezzato Mazzitelli, sebbene quest’ultima pista sia complicata.

Spirito di Squadra e Futuro

Nonostante non si tratti di un nuovo acquisto, Claudio Gomes ha dimostrato un grande attaccamento al club, dichiarando di sentirsi in famiglia tra i rosanero e smentendo le voci del suo procuratore che lo vedeva in cerca di una destinazione in Serie A. Questo gesto d’amore regala tranquillità all’ambiente e rappresenta un ottimo segnale per la nuova stagione. Anche il capitano Brunori dovrebbe seguire questo esempio, mettendo a tacere le malelingue e contribuendo alla serenità della squadra. Con questi presupposti, il Palermo si prepara ad affrontare una stagione che si preannuncia calda e ricca di sfide, con l’obiettivo di tornare finalmente in Serie A.