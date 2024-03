Repubblica: “Palermo Maquillage da 5 milioni agli impianti sportivi. Il Comune lancia il piano”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul piano del Comune di Palermo per il rilancio degli impianti sportivi.

Un accordo quadro da cinque milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi. Il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse per intervenire su palazzetti, palestre e grandi impianti come il velodromo, lo stadio delle Palme e il “Barbera” con un programma quadriennale, che dovrebbe concretizzarsi con un primo lotto di interventi già quest’anno. Secondo lo schema di massima dell’accordo quadro, in quattro anni potranno essere spesi 3,5 milioni per gli edifici e 1,5 per gli impianti tecnologici.

«Con questo accordo quadro potremo intervenire sulle strutture sportive e avere a disposizione il primo pacchetto da 800mila euro o anche un milione entro l’estate — dice l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando — i primi interventi infatti saranno inseriti nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche e poi nel prossimo bilancio comunale».

Dell’elenco delle strutture sportive fanno parte tutti gli impianti pubblici funzionanti: i due palazzetti “gemelli” — PalaMangano e PalaOreto — le palestre di Borgo Ulivia, “Valentino Renda” allo Sperone, San Ciro e Borgo Nuovo, l’impianto sportivo di Mico Geraci (ex via della Giraffa), i due pattinodromi del Giardino Inglese e di via Mulè, lo stadio delle Palme, l’area sportiva di largo Gibilmanna, la piscina comunale, il velodromo e lo stadio. «Valuteremo da quale intervento partire, tenendo conto anche del fatto che in alcuni impianti ci saranno lavori di ristrutturazione, come alla piscina di viale del Fante», dice ancora Orlando.