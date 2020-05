L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle isole pedonali di Palermo. La giunta Orlando approva la delibera che dà la possibilità alle attività commerciali di allargare gratuitamente del 50% lo spazio concesso all’esterno, fino al 1° ottobre. Basterà presentare una perizia asseverata da allegare alla domanda per piazzare subito tavolini, sedie e ombrelloni. Per dare più possibilità ai locali di ampliarsi, il Comune ha deciso di rendere operative le isole pedonali previste nel piano regolatore ma non ancora attuate. Sono quasi tutte nel centro storico: da via Zara in piazza Borsa a piazzetta dei Bianchi, da piazzetta Brunaccini a via del Fondaco. E ancora, fuori dal centro storico, via Sant’Oliva, via Villareale, via Guccia, via Sperlinga, via Narciso Cozzo, un tratto di via Garzilli.