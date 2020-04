L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione dei nidi privati. Oltre il 50% degli asili nido e scuole dell’infanzia private rischia di non aprire più a causa della crisi economica legata all’emergenza Coronavirus. Le famiglie hanno pagato la retta o almeno la metà, per il mese di marzo: «Non è giusto — dice Li Mandri — Non debbano essere le famiglie a pagare per un servizio che non hanno. Servono aiuti dal Comune e dallo Stato». «Servono aiuti straordinari e urgenti — dice Dario Cangialosi, segretario nazionale della federazione delle scuole cattoliche, cui fanno capo tante scuole private della città — Abbiamo rivolto un appello al governo affinché si prendano le misure necessarie per dare un sostegno concreto a queste realtà. Contiamo anche sull’impegno annunciato dalla Regione e dal Comune. In caso contrario tanti saranno costretti a chiudere».