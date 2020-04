L’ormai “famosa” Renault 4, arrivata a Messina lo scorso 22 marzo, si è spostata ancora ed è giunta a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, provenendo da Aci Trezza. I quattro ragazzi, tre francesi e uno spagnolo, sono ospitati da Luca Arcadipane, 35 anni, che ha una casa in campagna: «Angelino, Leon, Artur e la ragazza Morgan sono persone d’oro – dice Luca – Sono stati mandati qui dai servizi sociali di Aci Trezza perché otto persone in 30 mq non potevano stare. Sono stato contattato da un operatore del 118 o della croce rossa, non so bene, dopo il tam tam partito per cercare qualcuno che li ospitasse – spiega – Mi ha chiesto se potevo accoglierli perchè ad Aci Trezza non potevano stare. Sono stati i servizi sociali di Aci Trezza a dire loro di partire di notte così non avrebbero dato nell’occhio. Non sono positivi al coronavirus e sono stati in quarantena. Ora staranno da me fino alla fine dell’emergenza. In questo momento la solidarietà dovrebbe essere la parola d’ordine per tutti»..