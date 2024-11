Repubblica: “Palermo-Cittadella. La ricetta di Dionisi per i tre punti: «In B ci vuole il fisico»”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla partita del Palermo contro il Cittadella.

Dionisi si prepara alla sfida contro il Cittadella con l’obiettivo di confermare i progressi e ritrovare continuità in Serie B. Per il tecnico rosanero, la chiave è mantenere alta l’intensità e lottare su ogni pallone, consapevole che la qualità da sola non basta in un campionato fisico come quello cadetto. «La Serie B richiede meno qualità e più fisicità», spiega Dionisi, sottolineando l’importanza di dare il massimo e non abbassare mai la guardia.

Dionisi è determinato a portare il Palermo ai vertici della classifica, ma sa che il percorso sarà irto di ostacoli. La sfida di oggi contro il Cittadella rappresenta un nuovo banco di prova per una squadra costruita con ambizioni di grandezza ma che ha talvolta incontrato difficoltà. Dopo la vittoria contro la Sampdoria, i veneti, guidati dal nuovo tecnico Dal Canto, arrivano al Barbera con l’intento di vendere cara la pelle, e Dionisi avverte: «Non sarà una partita scontata; dovremo fare meglio rispetto a Mantova».

Nella formazione, Brunori è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina, con Henry o Le Douaron in attacco insieme a Insigne e Di Francesco. In difesa, spazio a Lund, Nikolaou, Nedelcearu e Pierozzi, con Desplanches tra i pali. A centrocampo, Verre dovrebbe affiancare Gomes e Segre, con Dionisi che chiede maggiore costanza e concentrazione alla squadra per evitare cali di tensione nei momenti decisivi.

«Noi siamo il Palermo, rispettiamo tutti ma tocca agli altri preoccuparsi», afferma Dionisi, lanciando un messaggio di fiducia e determinazione. Oggi al Barbera è atteso un segnale forte dai rosanero, per dimostrare che sono pronti a lottare per i piani alti della classifica e a confermare le loro ambizioni in un campionato difficile come la Serie B.