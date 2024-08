Repubblica: “Palermo, centrocampo da serie A”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo che sta costruendo il centrocampo da serie A.

Si potrebbe dire con una citazione che certi “amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Questo è particolarmente vero per Valerio Verre e il Palermo. Dopo essere tornato al Palermo di Eugenio Corini con grandi aspettative a gennaio scorso, la sua seconda avventura rosanero iniziò in modo spettacolare, con un gol da 50 metri contro il Frosinone che fece impazzire il “Barbera”. Tuttavia, la stagione finì male, con il Palermo che mancò i playoff e Verre che non fu riscattato.

Ora, Valerio Verre è pronto per una terza avventura a Palermo, grazie a un colpo di mercato di Morgan De Sanctis che ha assicurato il suo trasferimento a titolo definitivo. Verre, che ha lasciato Palermo giovanissimo, è sempre rimasto attaccato all’idea di tornare più esperto e saggio. Dopo aver girovagato tra Serie A e B, il centrocampista romano è tornato in Sicilia, sacrificandosi per scendere di categoria e dimostrando un forte legame con la squadra.

L’inizio della scorsa stagione fu promettente per Verre, con un gol memorabile contro il Frosinone. Tuttavia, alcune influenze debilitanti e la mancanza di continuità nelle prestazioni hanno influenzato il suo rendimento. Nonostante un marzo brillante, il finale di stagione del Palermo fu deludente, con una sola vittoria nelle ultime sette partite. Di conseguenza, Verre non fu riscattato e tornò alla Sampdoria, dove la scorsa stagione realizzò un gol e sette assist.

Adesso, Dionisi avrà a disposizione un centrocampista di qualità ed esperienza che può giocare sia da mezzala che da trequartista, offrendo una notevole versatilità tattica. L’innesto di Verre, insieme a Ranocchia, Blin, Segre e Gomes, fa del centrocampo del Palermo uno dei più forti della Serie B, con ambizioni da Serie A.

Nel frattempo, il Palermo ha ufficializzato l’acquisto di Stredair Appuah dal Nantes per circa due milioni di euro. Appuah, franco-ghanese nato vicino a Parigi, è una giovane ala offensiva cresciuta nelle giovanili del Paris Saint Germain, prima di trasferirsi al Nantes e debuttare in Ligue 1. Con un contratto fino al 2029, Appuah rappresenta un chiaro investimento per il futuro del club rosanero