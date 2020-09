L’edizione odierna de “la Repubblica” si sofferma sull’assemblea della Lega di Serie A. Si deciderà se fare entrare in una società staccata e controllata alcuni fondi di private equity con una quota del 10% per gestire in proprio la futura vendita dei diritti tv. Così facendo entrerebbero nelle casse 1.5 miliardi. L’alternativa è affidarsi a intermediari, come le cinesi Wanda o Mediapro.

Nel mentre la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla regolarità dell’assemblea di Lega della primavera 2018 che ha portato Gaetano Miccichè alla presidenza. L’ipotesi dei pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, è che il verbale dell’assemblea, presieduta da Malagò (indagato per falso), che portò all’elezione di Micciché “per acclamazione” venne alterato. Le indagini potrebbero estendersi anche ad altri fatti avvenuti successivamente, come la richiesta di Antonio Conte al Tribunale di Londra di congelare 61 milioni di euro di fronte ad un personaggio sconosciuto del mondo della finanza.