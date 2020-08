L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro di Lionel Messi. Guillem Balagué, 52 anni, giornalista della BBC «Non lo avrei mai immaginato, ma dovrò spiegare bene perché Messi è andato via.

Il Barcellona, come ha già fatto con Ronaldo, Schuster e Maradona, userà i propri mezzi per dire che il cattivo è Leo. Spero che la gente non sia ingenua. Prima o poi, Messi darà la sua versione dei fatti. Messi, però, ha deciso: andrà via, non tornerà sui suoi passi.

La sensazione, tuttavia, è il club non si opporrà più di tanto al suo addio. Nel 2016, quando Leo ha avuto problemi con il fisco spagnolo, il padre aveva cominciato a sondare il terreno per portarlo al City. Tuttavia, dopo il primo allenamento con la squadra, Messi decise di restare al Barcellona. Questa volta, però, è diverso: sono tutti d’accordo: dal padre a Leo e la sua famiglia. Il City è favorito, ma non è l’unica opzione, sebbene la più logica. Anche l’Inter, infatti, ci proverà, ma solo se Leo riuscirà ad andare via a parametro zero. E non si può escludere nemmeno l’inserimento del Psg».