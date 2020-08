Stando a quanto riferito da Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica, l’esonero avrebbe rappresentato una sorta di liberazione per Maurizio Sarri. Il tecnico aveva già intuito da un po’ di tempo il suo destino, e la presenza del presidente Andrea Agnelli in occasione della presentazione di Andrea Pirlo come allenatore dell’Under 23 ha reso tutto più evidente. Sarri avrebbe legato maggiormente con Dybala e Danilo, ma avrebbe invece avuto grandi problemi con Chiellini. Il capitano bianconero si sarebbe infatti addirittura autoimposto di giocare titolare in Sassuolo-Juventus, scavalcando Sarri nelle scelte tecniche.