L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus nel calcio. Positivo anche Ronaldo e adesso è a rischio anche il confronto con Messi, perché il protocollo Uefa prevede che il ritorno alla negatività debba essere comunicato almeno una settimana prima del match: Juve-Barcellona sarà il 28 ottobre, quindi Cristiano dovrà essere dichiarato guarito non più tardi del 21.

Tra gli azzurri, la positività di El Shaarawy è stata corretta dal secondo test.





Il capitano Chiellini ha detto che lo spettacolo deve andare avanti «per l’industria calcio e per la gente, che ha bisogno di noi. Dobbiamo abituarci a considerare i casi di positività come gli infortuni, non è un campionato falsato. La bolla come nella Nba? Siamo di fatto in una semibolla».