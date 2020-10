L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui diritti tv. La Lega Serie A ha scelto di trasformarsi in una media company: dei 20 club, in 15 hanno votato per trattare in esclusiva con la cordata composta dal fondo Cvc, da Fsi e Advent, nonostante la feroce opposizione di Lotito, capofila dei 5 astenuti (con De Laurentiis, l’Atalanta, l’Udinese, il Verona).

La svolta Cvc può costituire la base per il Canale della Lega Serie A. O per sedersi con Sky senza l’ansia di non aver alternative.





La Champions League, invece, va ad Amazon.