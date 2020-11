L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«Avremmo dovuto giocare più velocemente il pallone nel primo tempo – dice l’allenatore del Palermo – il Potenza difendeva compatto regalandoci campo, ma chiudendo gli spazi. Abbiamo avuto il torto di non essere veloci. Poi nel secondo tempo siamo migliorati tantissimo nel lavoro fra le linee e abbiamo creato tantissimo. Marcone è arrivato con me a Trapani, questo tipo di partita è nelle sue corde. Ha una tecnica di base di grande qualità e in granata ha alternato annate ottime ad altre meno, ma resta un portiere di livello. Non mi ha sorpreso».







«Diciamo che sono stato fortunatissimo sui cambi – dice sorridendo Boscaglia – così la prossima volta non mi prenderò demeriti quando sbaglierò le sostituzioni. Avevamo bisogno di giocatori bravi nel saltare l’uomo e che fossero immarcabili: Luperini e Silipo in questo sono eccezionali. Scherzi a parte il merito è tutto dei ragazzi. La vittoria è sempre importante, ma questa ha dimostrato che la squadra ha grande maturità. Non ha mai buttato via la palla e anche con la situazione bloccata ha continuato a cercare il gioco senza perdere la sua fisionomia. E per molti

era la quarta partita in pochissimo giorni: io vengo in sala stampa a

prendere critiche e complimenti, ma i meriti sono della squadra e dello staff. In questo Palermo ci sono tutti professionisti di alto livello

che quando alcuni di noi erano a letto col virus hanno continuato a lavorare».